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        Yenice'nin iki köyünde muhtarlık seçimleri yenilenecek

        Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı iki köyde muhtarlıklar için 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:19
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        Yenice'nin iki köyünde muhtarlık seçimleri yenilenecek
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı iki köyde muhtarlıklar için 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine karar verdi.

        Seçimleri kazanan muhtarların adli sicillerinde yer alan kayıtlardan dolayı seçilme yetersizliği nedeniyle alındığı öğrenilen karara göre, her iki köyde muhtarlık için 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak.

        Seçim sonuçlanıncaya kadar Çırpılar ve Sarıçayır köylerindeki mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinin görevlerine devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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