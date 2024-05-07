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        Biga'daki Taşoluk Barajı'nın 3. kısım inşaatı için sözleşme imzalandı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Taşoluk Barajı'nın 3. kısım inşaatı kapsamında 900 milyon liralık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:23
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        Biga'daki Taşoluk Barajı'nın 3. kısım inşaatı için sözleşme imzalandı
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Taşoluk Barajı'nın 3. kısım inşaatı kapsamında 900 milyon liralık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Ayhan Gider, Biga'da tarımsal faaliyetlerin artırılması için Devlet Su İşleri'nin çalışmaları sonucu dev bir tarım projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

        Yapılan ihale sonucunda düzenlenen sözleşme ile 900 milyon lira tutarında sulama projesinin hayata geçirileceğini belirten Gider, şu bilgileri aktardı:

        "Sözleşme kapsamında 3 bin hektarlık, yani 4 bin 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın sulaması gerçekleşecek. 77 bin metre HDPE cinsi, 19 bin metre de CTP cinsi olmak üzere toplamda 96 kilometrelik boru döşenecek. 35 kilometrelik tahliye kazısına ek olarak da 53 menfez ve kavşut, 457 adet de şebeke sanat yapısı diye tabir edilen birleşme noktası inşası yapılacak."

        - "Suyu verimli kullanmak zorundayız"

        İnsanlığın su kaynaklarının kısıtlı olduğuna dikkati çeken Gider, şunları kaydetti:

        "Dünyadaki su kaynaklarının sadece yüzde 2,5'i tatlı su. Bu orandan yer altı sularını ve buzullarını çıkarırsanız, sadece yüzde 1,2'lik bir yer üstü su kaynağı. Bunun anlamı şu; sahip olduğumuz her bir damla çok değerli. Suyun her bir damlasını çok verimli bir şekilde kullanmak zorundayız. Bunun için de barajlarımızı ve buradan yapılacak sulama sistemlerini en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor.

        Biga, tarımsal açıdan büyük bir potansiyele sahip ve bu potansiyeli kullanabilmek için Taşoluk Barajı'na yapılan bu yatırım büyük önem taşıyor. Çanakkale'nin genelinde de benzer projelerle, tarımsal sulamaya destek olmaya devam edeceğiz. İlettiğimiz talepler doğrultusunda Biga'ya böylesine büyük sulama projesinin yapılmasında destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider'e teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte Çanakkale tarımını çok daha ileri noktalara taşıyacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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