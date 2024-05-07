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        Bayramiç'te elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elektrik bisikletten düşen kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:16
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        Bayramiç'te elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elektrik bisikletten düşen kadın yaralandı.

        Nazmiye Altuncu'nun (64) kullandığı elektrikli bisiklet, Camicedit Mahallesi'nde Mustafa Gülşen Anadolu Lisesi önünde lastiğinin çukura girmesi nedeniyle devrildi.

        Bisikletten düşerek başından yaralanan sürücü, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Altuncu, ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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