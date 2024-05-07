Hollywood filmlerinde görev alan Ecirli, İletişim Fakültesi öğrencilerine tecrübelerini aktardı

Hollywood yapımı dünyaca ünlü filmlerde imzası bulunan visual effects/dijital compositor (görsel efekt ve dijital kompozisyon uzmanı) Abdullah Ecirli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Kariyer Günleri kapsamında öğrencilere seminer verdi.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Kariyer Günleri etkinliklerinin ilk konuğu olan Ecirli, Troya Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Dekan Prof. Dr. Hülya Önal, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, sinema sektörünün dijital dönüşümüne dikkati çekerek kariyer günlerinin önemini vurguladı.

"Ant-Man ve Wasp: Qauntumania", "Aquaman", "Mandolorian" gibi yapımlarda visual effects/dijital compositor olarak çalışan Ecirli, etkinliğin ilk bölümünde Kanada'ya gitme sürecini, okul yıllarını, animasyon alanına dair deneyimlerini aktararak ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Mocap Stüdyosu'nda yapılan ikinci etkinlikte Ecirli ve fakültenin öğretim elemanları, öğrencilerle animasyon workshop bölümünde buluştu.

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Doğru ve Öğr. Gör. Gökhan Akça'nın anlatımıyla gerçek zamanlı olarak üç boyutlu karakterlerin canlandırma performansının gösterilmesinin ardından Ecirli, dijital kompozisyon (dijital birleştirme, genellikle baskı, hareketli resimler veya ekran görüntüsü için nihai bir görüntü oluşturmak üzere birden fazla görüntünün dijital olarak bir araya getirilmesi işlemi) sürecinin temellerini ve üzerinde durulması gerekenleri anlattı.