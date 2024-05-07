Lapseki'deki Çınarlı Dere'nin beton çalışmalarının bayramdan önce bitirilmesi planlanıyor

AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ise çalışmalar için kendilerine destek veren İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e teşekkür etti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, geçen yıl aralık ayında ihalesi gerçekleştirilen Çınarlı Dere'de denizden itibaren 970 metre taban betonlaşma çalışması yapıldığını belirterek, mevcut çalışmaların bayrama kadar bitirilmesinin planlandığını söyledi.

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