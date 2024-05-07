Gelibolu'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından öğrencilere "Hayatla Yarışılmaz" konulu trafik eğitimi verildi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nın öneminin anlatılması amacıyla düzenlenen etkinlik, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirildi.

Trafik güvenliği konusunda bilinçlenmek ve önemli mesajları paylaşmak için bir araya gelen öğrenciler, trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırlarına riayet etme konularında bilgilendirildi.