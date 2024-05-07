Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi “TCSG-84” ve “KB-20” botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 11’i çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.