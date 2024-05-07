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        Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 21:25 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:27
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        Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi “TCSG-84” ve “KB-20” botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 11’i çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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