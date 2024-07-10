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        Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 76 yaşında hayatını kaybeden Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:49
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        Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan son yolculuğuna uğurlandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 76 yaşında hayatını kaybeden Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle gördüğü tedavi sonrası evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gelibolu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybeden Aldoğan için Eceabat'ın Büyükanafarta köyünün meydanında öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze törenine Aldoğan'ın ailesi, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Fidan, Gelibolu Yarımadası'nda görev yapan alan kılavuzları, Deniz Harp Okulu'ndan arkadaşları, yakınları ve köy halkı katıldı.

        Cenaze namazının ardından Aldoğan'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzda taşınarak cenaze aracına konuldu.

        Vasiyeti üzerine Aldoğan'ın cenazesi, 7. Tümen 21. Alay'dan Çanakkale Savaşları gazisi Hüseyin Akdoğan'ın Büyükanafarta köyündeki mezarının yanına defnedildi.

        Deniz Harp Okulu'ndan 1969'da mezun olan emekli deniz subayı Aldoğan, 50 yılı aşkın süre Çanakkale muharebeleri üzerine çalıştı.

        Ömrünü Çanakkale muharebelerinin araştırılmasına ve özellikle genç kuşaklara aktarılmasına adayan Aldoğan, "Siperin Ardı Vatan" başta olmak üzere bir çok kitap yazan ve bu alanda birçok öğrencinin yetişmesine katkıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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