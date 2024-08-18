Çanakkale Valisi Ömer Toraman Troya Müzesi ve Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarındaki yaklaşık 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti ile Troya Müzesi'ni ziyaret etti.

Antik kentte Kazı Heyeti Başkanı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan tarafından karşılanan Toraman, kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, antik kenti gezdi.

Buradan Troya Müzesine geçen Vali Toraman, Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ile görüştü.

Müzeyi gezen Ömer Toraman, ziyaretler sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Troya Antik Kentinde hocamızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Troya Müzesinin bu sene ziyaretçi sayısındaki artış memnuniyet verici. 6 aylık ziyaretçi sayısı, 2023’ün yıllık ziyaretçi sayısını şimdiden geçmiş durumda." ifadelerine yer verdi.