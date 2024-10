CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale'de İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partili belediye başkanlarından, İstanbul'da Beyoğlu Belediyesince başlatılan "okul sebili" uygulamasını şehirlerinde hızla yaygınlaştırmalarını istedi.

Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin 14 büyükşehir belediyesinin dışında büyükşehir olmayan illerde 21 belediye başkanlığını kazandığını hatırlattı.

CHP'nin, Türkiye'nin 7 bölgesinde il belediyesi bulunan tek parti olduğunu belirten Özel, "Hep söylüyorum, bizim belediye başkanlarımızın ellerinde, ceplerinde, kadın belediye başkanlarımızın çantalarında birer anahtar var. Bu anahtar belediyelerinin kapısını ya da kasasının ya da şehrin altın anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki iktidarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gireceği ilk seçimlerdeki iktidarının anahtarı." dedi.

Merkezin yerele yapacağı katkılar ya da vereceği talimatlar kıymetlidir ama bunun yerelde bir yerel lider olduğu ve o yerel liderin sorunlar ortaya çıktığında buna yerelden ilk reaksiyonu veren ve orada liderlik eden, önderlik eden ve güven veren kişi olduğunu sizler gösterdiniz. Pandemiden geriye, AK Parti'li herhangi bir belediye başkanının yaptığı hiçbir şey kalmadı. 'Pandemide ne yaptık?' deyince, merkezi olarak yapılan, yapılamayan şeyler konuşuluyor, tartışılıyor ama 'Pandemide bunun dışında ne yapıldı?' derseniz, her noktasında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var, belediyelerin yapmış olduğu işler var."

"Çünkü biz Çanakkale Belediyesini 2019'da AK Parti'den almadık. Alsaydık, AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerde olduğu gibi içilemez, çamur gibi su akıyor olacaktı. Her birinize genel başkanınız olarak söylüyorum; şehrinizde çeşmeden su akmıyorsa, akan su içilebilir değilse, okulda babasının, annesinin durumu iyi olanların iyi su alıp içtiği, diğerlerinin çeşmeye dayanıp hastalığı ağzına dayadığı bir şeye izin vermeyin. Okul sebili uygulamasını hızla yaygınlaştırmanızı ve bu ülkenin yoksul ailelerinin evlatlarının temiz su içme hakkına ve sağlıklarına sahip çıkmanızı özellikle arzu ediyoruz."

"Çözemediğimiz sorun işsizlik çünkü yerel yönetimler istihdam yaratma imkanı olan ama an itibarıyla zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partiden olursa olsun belediyenin tüm istihdam olanaklarının kullanıldığı, dolduğu hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz. Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var. Böyle bir dönemde yeni işsizler yaratamıyoruz. O personel giderleri de çok kritik ama yaratmamak için çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin boyutuna göre, yapısına göre iş başvuruları var. Bu en çok zorlandığımız konu. Bunu biliyoruz. Bu sorunu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz."