Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale'de İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partili belediye başkanlarından, İstanbul'da Beyoğlu Belediyesince başlatılan "okul sebili" uygulamasını şehirlerinde hızla yaygınlaştırmalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale'de İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partili belediye başkanlarından, İstanbul'da Beyoğlu Belediyesince başlatılan "okul sebili" uygulamasını şehirlerinde hızla yaygınlaştırmalarını istedi.

        Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin 14 büyükşehir belediyesinin dışında büyükşehir olmayan illerde 21 belediye başkanlığını kazandığını hatırlattı.

        CHP'nin, Türkiye'nin 7 bölgesinde il belediyesi bulunan tek parti olduğunu belirten Özel, "Hep söylüyorum, bizim belediye başkanlarımızın ellerinde, ceplerinde, kadın belediye başkanlarımızın çantalarında birer anahtar var. Bu anahtar belediyelerinin kapısını ya da kasasının ya da şehrin altın anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki iktidarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gireceği ilk seçimlerdeki iktidarının anahtarı." dedi.

        Özel, CHP'li belediye başkanlarının, toplandıklarında turistik geziye gider gibi değil çalışmaya geldiklerini ifade etti.

        İl belediye başkanlarının aylık ya da 45 günlük periyotlarda bir araya geldiğini anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çok önemli bir gündemle çalışıyorsunuz, sunumlar alıyorsunuz. Deneyimlerinizi aktarıyorsunuz, tecrübeleri paylaşıyorsunuz, projelerde ortaklaşıyorsunuz. Buradan evinize giderken benzer özellikler arz eden ve içeren 20 farklı ilin görüşünü, tecrübesini, deneyimini, projelerini öğrenmiş olarak ve vizyonunuza vizyon katmış olarak, zihniniz ilinize daha iyi hizmet etme noktasında daha da berraklaşmış daha bu konuda motive olmuş olarak dönüyorsunuz. Bu çok kıymetli toplantıları çok önemsiyorum. Bundan sonra da bu toplantıların aynı rutinde aksamadan, aynı ciddiyette bu başarılı sonuçları üreterek devam edeceğine inanıyorum.

        Merkezin yerele yapacağı katkılar ya da vereceği talimatlar kıymetlidir ama bunun yerelde bir yerel lider olduğu ve o yerel liderin sorunlar ortaya çıktığında buna yerelden ilk reaksiyonu veren ve orada liderlik eden, önderlik eden ve güven veren kişi olduğunu sizler gösterdiniz. Pandemiden geriye, AK Parti'li herhangi bir belediye başkanının yaptığı hiçbir şey kalmadı. 'Pandemide ne yaptık?' deyince, merkezi olarak yapılan, yapılamayan şeyler konuşuluyor, tartışılıyor ama 'Pandemide bunun dışında ne yapıldı?' derseniz, her noktasında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var, belediyelerin yapmış olduğu işler var."

        - "Okul sebili" uygulaması

        Özgür Özel, hangi ile gitse, belediye başkanlarının 6 ayda yaptıklarını görünce gurur duyduğunu dile getirdi.

        Çanakkale'de özellikle ilkokulda okuyan çocukların hiçbirinin okula boş beslenme çantasıyla gitmediğini kaydeden Özel, "Çünkü Çanakkale Belediyesi yoksul çocukların beslenme çantasını dolduruyor. Türkiye'de 3 çocuktan 1'i beslenme çantasız okula gidiyor. Kantinden alışveriş yapmayan çocukların sayısı yüzde 66. Yani 3 çocuktan 2'si kantine hiç uğramıyor. 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor, aç dönüyor. Bunun Çanakkale'de olmadığını öğrenmek kadar gurur verici bir şey yok." ifadesini kullandı.

        Özel, Beyoğlu Belediyesinin okullarda başlattığı su sebili uygulamasına değinerek, bunun belediyeler arasında yayılmaya başladığını belirtti.

        Çanakkale'de çeşmelerden akan suyun içilebildiğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

        "Çünkü biz Çanakkale Belediyesini 2019'da AK Parti'den almadık. Alsaydık, AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerde olduğu gibi içilemez, çamur gibi su akıyor olacaktı. Her birinize genel başkanınız olarak söylüyorum; şehrinizde çeşmeden su akmıyorsa, akan su içilebilir değilse, okulda babasının, annesinin durumu iyi olanların iyi su alıp içtiği, diğerlerinin çeşmeye dayanıp hastalığı ağzına dayadığı bir şeye izin vermeyin. Okul sebili uygulamasını hızla yaygınlaştırmanızı ve bu ülkenin yoksul ailelerinin evlatlarının temiz su içme hakkına ve sağlıklarına sahip çıkmanızı özellikle arzu ediyoruz."

        - "İktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız"

        Özel, 25 şehirde 57 "kent lokantası" açtıklarını hatırlatarak, bu sayının artırılması gerektiğini anlattı.

        CHP'li belediyelerin 6 ayda 77 kreş açtığını ve bunu önemsediklerini ifade eden Özel, bunun kadını çalışma hayatına katması ve çocukların hayata hazırlanmaları yönünden imkanlar sağladığını bildirdi.

        Yerel yönetimlerin çözebildiği ve çözemediği sorunlar olduğuna işaret eden Özel, şunları kaydetti:

        "Çözemediğimiz sorun işsizlik çünkü yerel yönetimler istihdam yaratma imkanı olan ama an itibarıyla zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partiden olursa olsun belediyenin tüm istihdam olanaklarının kullanıldığı, dolduğu hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz. Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var. Böyle bir dönemde yeni işsizler yaratamıyoruz. O personel giderleri de çok kritik ama yaratmamak için çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin boyutuna göre, yapısına göre iş başvuruları var. Bu en çok zorlandığımız konu. Bunu biliyoruz. Bu sorunu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz."

        Özel, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladığını anımsatarak, "0,3'lük bir düşüşten, yüzde 8,5'luk bir işsizlikten bahsediyorlar. TÜİK'in de rakamlarında gizlemediği, DİSK'in detaylı araştırmalarında tüm kesimler tarafından doğrulandığı şekilde Türkiye'de gerçek anlamda işsizlik 8,8 milyondan 11 milyona çıkmış. Yani sadece 2023 Ağustos'tan, 2024 Ağustos'a kadar 2,2 milyon yeni işsizin eklenmesiyle geniş tabanlı işsizlik 11 milyona çıkmış durumda." diye konuştu.

        TÜRK-İŞ ve KESK'in yapacağı eylemleri önemsediklerini dile getiren Özel, "Kim 'geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti 'parlamento içindeki muhalefet', 'dışındaki muhalefet' ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız." değerlendirmesini yaptı.

        Toplantıya, CHP genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile 15 ilin belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı...
        Çanakkale'de suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı...
        Çanakkale'de derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
        Çanakkale'de derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
        Özgür Özel, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti (2)
        Özgür Özel, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti (2)
        CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale'de "halk buluşması"nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale'de "halk buluşması"nda konuştu:
        Çanakkale açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı
        Özgür Özel, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
        Özgür Özel, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti