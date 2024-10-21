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        Çanakkale'de okul çevrelerinde denetimler sürüyor

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okulların çevrelerindeki denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:28
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        Çanakkale'de okul çevrelerinde denetimler sürüyor
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okulların çevrelerindeki denetimleri devam ediyor.

        Sabit okul polislerinin yanı sıra trafik ve asayiş ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul servisleri, okul çevresindeki kafe, internet kafe ve tekel ürünü satan yerleri denetliyor.

        Polis ekipleri denetimlerde özellikle tek dal sigara ve 18 yaş altına sigara satışı ile internet kafelerde yasaklı bahis sitelerine girilip girilmediği üzerinde duruyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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