Çanakkale'de okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Polis ekipleri denetimlerde özellikle tek dal sigara ve 18 yaş altına sigara satışı ile internet kafelerde yasaklı bahis sitelerine girilip girilmediği üzerinde duruyor.

Sabit okul polislerinin yanı sıra trafik ve asayiş ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul servisleri, okul çevresindeki kafe, internet kafe ve tekel ürünü satan yerleri denetliyor.

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