Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan B.G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda B.G. gözaltına alındı.

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