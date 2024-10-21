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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:18 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:18
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda B.G. gözaltına alındı.

        Hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan B.G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyonda, 593,45 gram skunk ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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