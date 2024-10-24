Çanakkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Dalkız'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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