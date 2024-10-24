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        Çanakkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:04
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        Çanakkale'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Yazıcızade Mahallesi Hallaç Hüseyin Geçit Sokak'taki 2 katlı evinde ailesiyle birlikte yaşayan Selman Dalkız (38) sabah alt kata inmeyince annesi oğlunun odasına çıktı.

        Oğlunu hareketsiz halde bulan anne durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen ekiplerin incelemesinde Selman Dalkız'ın öldüğü anlaşıldı.

        Dalkız'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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