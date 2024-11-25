Çanakkale'de polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "KADES uygulaması ile bir tık uzaklıkta olduğumuzu unutmayın. Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle 7-24 sahadayız." ifadelerine yer verildi.

Kenttin çeşitli bölgelerinde kadınlarla bir araya gelen ekipler, KADES'in şiddet mağdurlarının en hızlı şekilde yardım almasını sağladığını belirterek, uygulamanın telefona indirilmesine yardımcı oldu.

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