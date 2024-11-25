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        Çanakkale'de polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı

        Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:53
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        Çanakkale'de polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı
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        Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde kentte görev yapan polisler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara KADES'i tanıttı.

        Kenttin çeşitli bölgelerinde kadınlarla bir araya gelen ekipler, KADES'in şiddet mağdurlarının en hızlı şekilde yardım almasını sağladığını belirterek, uygulamanın telefona indirilmesine yardımcı oldu.

        Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "KADES uygulaması ile bir tık uzaklıkta olduğumuzu unutmayın. Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle 7-24 sahadayız." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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