Eceabat'ın kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ve Belediye Başkanı Saim Zileli tarafından çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kemalpaşa Anaokulu Müdürü Ömer Arslan, müttefiklerin büyük umutlarla geldikleri Çanakkale Cephesi'nde beklenmedik bir sonuçla karşılaşarak 9 Ocak 1916'da yarımadayı tahliye etmek zorunda kaldığını söyledi.

Kahraman Türk askerinin cesaret ve metanetle büyük bir zafer kazandığını belirten Arslan, "Türk Ordusu muzaffer olarak cepheden ayrılmış, kahraman askerlerimiz tören eşliğinde Eceabat sokaklarından geçerek, halkı selamlayarak İstanbul'a dönmüşlerdir. Eceabat topraklarındaki bu zafer, Türklerin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olmuştur. Çanakkale Zaferi elde kısıtlı imkanlara rağmen vatan savunmasının nasıl yapıldığını tüm dünyaya göstermiştir. 'Çanakkale geçilmez' kavramı milli bir bilinç olarak 1915 yılından beri Türk milletince benimsenmiştir:" diye konuştu.