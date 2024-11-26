Çanakkale'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'taki iş yerine gelen Ş.C.K. ile B.K. aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.K'ye (34) pompalı tüfekle ateş etti.

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