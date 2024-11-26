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        Çanakkale'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

        Çanakkale'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:38 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:45
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        Çanakkale'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
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        Çanakkale'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

        İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'taki iş yerine gelen Ş.C.K. ile B.K. aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.K'ye (34) pompalı tüfekle ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        C.K. ağır yaralandı, şüpheliler otomobille kaçtı.

        İş yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, C.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, şüphelileri Çanakkale-Bursa kara yolu Umurbey kavşağında 17 AGD 464 plakalı araçta yakaladı.

        C.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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