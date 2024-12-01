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        Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:34
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        Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Karlıköy köyünde yaşayan Muhsin Dirlik'in (51), tarlasını sürdüğü traktör henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tarlaya devrilen traktör, ekiplerce vinç yardımıyla kaldırılırken Dirlik'in cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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