Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Karlıköy köyünde yaşayan Muhsin Dirlik'in (51), tarlasını sürdüğü traktör henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Tarlaya devrilen traktör, ekiplerce vinç yardımıyla kaldırılırken Dirlik'in cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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