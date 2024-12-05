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        Kuzey Ege'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

        Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 00:27 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:31
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        Kuzey Ege'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halinde 2 lastik bot tespit etti.

        Bölgeye sahil güvenlik "TCSG-28" botu yönlendirildi.

        Ekipler, 2 bottaki Afganistan uyruklu 26'sı çocuk 72 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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