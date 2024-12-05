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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:05
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Şüpheliler O.I, S.D, İ.K, A.K. ve E.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 1585 sentetik ecza, 29,63 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 10,87 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, pompalı tüfek, tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.I, S.D. ve İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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