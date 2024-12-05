Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şüpheliler O.I, S.D, İ.K, A.K. ve E.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 1585 sentetik ecza, 29,63 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 10,87 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, pompalı tüfek, tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

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