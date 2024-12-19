Çanakkale'de insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Ayvacık'ta kara denetimi sırasında 1 şüpheliyi yakaladı.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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