Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda sisin etkisini yitirmesinin ardından kuzeyden güneye yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda sisin etkisini yitirmesinin ardından kuzeyden güneye yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
Boğaz açıklarında gece etkisini artıran sisin denizdeki görüş mesafesini iyice azaltmasından dolayı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce tedbir alındı.
Kuzey ve güneyden boğaza girecek gemilerin kaptanlarına telsiz anonsu yapılarak, saat 02.05 itibarıyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle kuzeyden güneye transit geçişlere yeniden açıldı.
Güneyden kuzeye transit geçişlerin ise saat 15.45'ten itibaren yapılabileceği bildirildi.
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