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        Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı

        Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda sisin etkisini yitirmesinin ardından kuzeyden güneye yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:57
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        Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı
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        Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda sisin etkisini yitirmesinin ardından kuzeyden güneye yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

        Boğaz açıklarında gece etkisini artıran sisin denizdeki görüş mesafesini iyice azaltmasından dolayı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce tedbir alındı.

        Kuzey ve güneyden boğaza girecek gemilerin kaptanlarına telsiz anonsu yapılarak, saat 02.05 itibarıyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle kuzeyden güneye transit geçişlere yeniden açıldı.

        Güneyden kuzeye transit geçişlerin ise saat 15.45'ten itibaren yapılabileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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