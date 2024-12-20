Çanakkale'de kazı başkanları değerlendirme toplantısı düzenlendi

Çanakkale'de yürütülen kazıların başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde bir otelde yapılan toplantıya, Cumhurbaşkanlığı kararnameli ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerince yapılan bilimsel arkeolojik kazıların başkanları ile başkan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, kazı alanlarının turizme kazandırılması, geleceğe dönük yatırım ve projeler ile bilimsel çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez, toplantıda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin antik kent kazıları anlamında oldukça zengin bir kent olduğunu belirterek, bölgedeki çalışmalarda önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.