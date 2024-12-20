Çanakkale'de paltosunu ilaçlama makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarlasını ilaçlarken paltosunu makineye kaptıran kişi öldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarlasını ilaçlarken paltosunu makineye kaptıran kişi öldü.
Mehmet Fırlak, Karayokuş mevkisinde çalıştığı çiftliğe ait tarladaki ekinleri ilaçlamaya başladı.
Bir süre sonra durdurduğu traktöre takılı olan ilaçlama makinesine paltosunu kaptıran Fırlak'ın sıkıştığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Fırlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Fırlak'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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