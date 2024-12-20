Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de paltosunu ilaçlama makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarlasını ilaçlarken paltosunu makineye kaptıran kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 23:38 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de paltosunu ilaçlama makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarlasını ilaçlarken paltosunu makineye kaptıran kişi öldü.

        Mehmet Fırlak, Karayokuş mevkisinde çalıştığı çiftliğe ait tarladaki ekinleri ilaçlamaya başladı.

        Bir süre sonra durdurduğu traktöre takılı olan ilaçlama makinesine paltosunu kaptıran Fırlak'ın sıkıştığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Fırlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Mehmet Fırlak'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
        Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler iptal edildi
        Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler iptal edildi
        Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi
        Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi
        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile ÇOMÜ arasında işbirliği protokolü imz...
        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile ÇOMÜ arasında işbirliği protokolü imz...
        ÇOMÜ'lü akademisyenler Kaz Dağları'nda yeni böcek türü keşfetti
        ÇOMÜ'lü akademisyenler Kaz Dağları'nda yeni böcek türü keşfetti
        Çanakkale Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi
        Çanakkale Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi