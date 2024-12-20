Çanakkale'de paltosunu ilaçlama makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti

Bir süre sonra durdurduğu traktöre takılı olan ilaçlama makinesine paltosunu kaptıran Fırlak'ın sıkıştığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

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