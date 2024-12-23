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        Çanakkale'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otobüs ile motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:50
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        Çanakkale'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otobüs ile motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.

        Dün akşam Çan-Biga Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mert Gül için öğle vakti Muhammed Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze töreni öncesi Gül'ün ailesi taziyeleri kabul etti.

        İlçe Müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Gül'ün cenazesi Çan Şehir Mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine Gül'ün ailesi, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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