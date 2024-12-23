Çanakkale'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otobüs ile motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otobüs ile motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.
Dün akşam Çan-Biga Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mert Gül için öğle vakti Muhammed Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreni öncesi Gül'ün ailesi taziyeleri kabul etti.
İlçe Müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Gül'ün cenazesi Çan Şehir Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Gül'ün ailesi, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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