Ayvacık'ta sağanak etkili oldu

İlçede 2 gündür etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı tarla ve arazileri su bastı, Ayvacık-Küçükkuyu bağlantı yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

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