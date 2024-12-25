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        Ayvacık'ta sağanak etkili oldu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:04
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        Ayvacık'ta sağanak etkili oldu
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede 2 gündür etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı tarla ve arazileri su bastı, Ayvacık-Küçükkuyu bağlantı yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

        Ayvacık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun çatısında sağanak ve rüzgarın etkisiyle hasar meydana geldi. Küçükbaş hayvan üreticisi Hasan Kara'nın ağılı, yağmur suyu nedeniyle zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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