Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.