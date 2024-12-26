Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

        Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği, Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 15.00, 16.15 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de eğitim bilimci Özgür Bolat, öğretmenlerle buluştu
        Çanakkale'de eğitim bilimci Özgür Bolat, öğretmenlerle buluştu
        Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Doğal gaz boru serim işlemi yapacak gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Doğal gaz boru serim işlemi yapacak gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Motosiklet kazasında yaralanan Eray kurtarılamadı
        Motosiklet kazasında yaralanan Eray kurtarılamadı
        Evreşe Belde Belediyesi çiftçilere dronla zirai ilaçlama hizmeti verecek
        Evreşe Belde Belediyesi çiftçilere dronla zirai ilaçlama hizmeti verecek
        Gelibolu'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
        Gelibolu'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi