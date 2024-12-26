Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği, Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 15.00, 16.15 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı duyuruldu.
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