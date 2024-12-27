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        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:07
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        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
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        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan planlı tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

        Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den saat 08.00'de seferlerin yapılacağı, planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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