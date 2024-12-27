Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den saat 08.00'de seferlerin yapılacağı, planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan planlı tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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