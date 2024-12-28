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        Çanakkale'de İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışı bulunan bölgelerde çalışma yaptı

        Çanakkale'de İl Özel İdaresi ekiplerince kar yağışı bulunan bölgelerde yolların kapanmaması için çalışma gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:32
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        Çanakkale'de İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışı bulunan bölgelerde çalışma yaptı
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        Çanakkale'de İl Özel İdaresi ekiplerince kar yağışı bulunan bölgelerde yolların kapanmaması için çalışma gerçekleştirildi.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç, Ayvacık ve Yenice ilçelerinde yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Yağışın ardından İl Özel İdaresine bağlı 12 ekip yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında kent genelinde kapalı yol bulunmazken, özellikle köy yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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