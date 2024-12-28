Çanakkale'de İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışı bulunan bölgelerde çalışma yaptı

Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında kent genelinde kapalı yol bulunmazken, özellikle köy yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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