Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 5 kenevir tohumu, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkisinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin konut ve araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 158 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 240 gram sentetik uyuşturcu yapımında kullanılan hammadde, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 22 bin 750 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Çanakkale'nin Ezine ve Biga ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

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