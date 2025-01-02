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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ve Biga ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:37
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Ezine ve Biga ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

        Şüphelilerin konut ve araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 158 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 240 gram sentetik uyuşturcu yapımında kullanılan hammadde, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 22 bin 750 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.

        - Biga'da 2 zanlı yakalandı

        Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkisinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

        Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 5 kenevir tohumu, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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