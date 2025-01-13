Çanakkale'de Kocabaş Çayı'nın debisi yükseldi

Çaydaki taşkın nedeniyle Bilaller ve Söğütalan köylerine ulaşım kapandı. Her iki köye gitmek isteyen sürücülerin, Göle köyü üzerinden ulaşım sağlamaları istendi.

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