Çanakkale'de bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin İsmail D'ye ait olduğu belirlenirken, çevrede yapılan aramada da kafası evin dışındaki çöp konteynerinde bulundu.

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