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        Çanakkale'de 16 gündür kayıp olan kişinin ormanda cesedi bulundu

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:18 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:18
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        Çanakkale'de 16 gündür kayıp olan kişinin ormanda cesedi bulundu
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu.

        İlçedeki bir huzurevinde kalan Ahmet Kemal Engin (69), 21 Ocak'ta buradan ayrıldı.

        Engin'in huzurevine dönmemesi üzerine durum polis ve jandarmaya bildirildi.

        Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmalarında Engin'in Havdan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda cesedi bulundu.

        Ceset, bulunduğu yerdeki incelemenin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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