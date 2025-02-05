Çanakkale'de 16 gündür kayıp olan kişinin ormanda cesedi bulundu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu.
İlçedeki bir huzurevinde kalan Ahmet Kemal Engin (69), 21 Ocak'ta buradan ayrıldı.
Engin'in huzurevine dönmemesi üzerine durum polis ve jandarmaya bildirildi.
Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmalarında Engin'in Havdan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda cesedi bulundu.
Ceset, bulunduğu yerdeki incelemenin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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