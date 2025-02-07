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        Çanakkale'de tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri anlatıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ve Ezine ilçelerinde düzenlenen toplantılarda, tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:45
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        Çanakkale'de tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri anlatıldı
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        Çanakkale’nin Gelibolu ve Ezine ilçelerinde düzenlenen toplantılarda, tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri ele alındı.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gelibolu ve Ezine ilçelerinde, "İstilacı ve Bulaşıcı Toprak Kökenli Nematodların Çıkış ve Yayılışını Önleyici Yeni Yaklaşımların Integrasyonu" adlı projesi kapsamında toplantılar düzenlendi.

        Projenin tanıtımında üreticilerin sorunlarını belirlemek amacıyla anket çalışmaları yapıldı.

        Toplantıda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevilhan Mennan, tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Berrin Alaca, domates güvesiyle ilgili sunum yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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