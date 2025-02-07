Çanakkale'de feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00 ve 22.00, Kabatepe'den 20.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ile Kabatepe'den saat 15.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.