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        Çanakkale'de feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:50
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        Çanakkale'de feribot seferlerinin bazıları iptal edildi
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        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00 ve 22.00, Kabatepe'den 20.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ile Kabatepe'den saat 15.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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