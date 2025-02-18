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        Ramazan öncesi Gelibolu İlçe Tarım Müdürlüğün ve zabıtadan gıda denetimi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ramazan ayı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerince ortak denetimler yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:22 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:22
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        Ramazan öncesi Gelibolu İlçe Tarım Müdürlüğün ve zabıtadan gıda denetimi
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, ramazan ayı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerince ortak denetimler yapılıyor.

        Mart ayının ilk günü başlayacak olan ramazan ayına sayılı günler kalması nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrol görevlileri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda üretim ve satışı yapan yemekhane, lokanta, market ve fırınların denetimine başlandı.

        Ekipler tarafından yapılan gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük kontrolde bazı firmalar uyarılırken, bazılarına da ceza kesiliyor. Bundan sonra da denetimlerin aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edeceği ve eksikliklerini tamamlamayan işyerlerinin kapatılmaya kadar gidileceği belirtildi.

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