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        Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferi iptali

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye yapılacak bir feribot seferi iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:28
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        Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferi iptali
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        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye yapılacak bir feribot seferi iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında ​​​​​​​Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin iptal edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise saatinde yapılacağı bildirildi.

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