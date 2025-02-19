Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferi iptali

Açıklamada, Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise saatinde yapılacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında ​​​​​​​Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin iptal edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.