Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.