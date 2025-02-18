Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
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