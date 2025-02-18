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        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:50
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        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak
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        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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