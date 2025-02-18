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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle yıkılan köprünün yapımına başlandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken köprünün yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:35
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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle yıkılan köprünün yapımına başlandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken köprünün yapımına başlandı.

        İlçeye bağlı Koyunevi köyü sahilinde bulunan dere üzerindeki köprünün, dün etkili olan sağanak nedeniyle çökmesinin ardından Ayvacık Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

        Ayvacık Kaymakamlığından yapılan açıkyamada, "Sağanak yağış sebebiyle Sokakağzı-Sivrice koyları arasında bulunan dere yatağımız içerisinde menfez yenileme çalışmaları başlamıştır. Ulaşıma kapatılan sahil yolu bağlantımız da en kısa sürede açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Köprü ve menfez çalışmalarının yarına kadar tamamlanması planlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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