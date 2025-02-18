Çanakkale'de sağanak nedeniyle yıkılan köprünün yapımına başlandı

Köprü ve menfez çalışmalarının yarına kadar tamamlanması planlanıyor.

Ayvacık Kaymakamlığından yapılan açıkyamada, "Sağanak yağış sebebiyle Sokakağzı-Sivrice koyları arasında bulunan dere yatağımız içerisinde menfez yenileme çalışmaları başlamıştır. Ulaşıma kapatılan sahil yolu bağlantımız da en kısa sürede açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.