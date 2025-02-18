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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 23 aykırılık belirlendi! İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi! | Son dakika haberleri

        23 aykırılık belirlendi! İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahalleleri sahil şeridinde kaçak yapı denetiminde bulunulduğunu ve 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılıkların tespit edildiğin açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:10
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        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahalleleri sahil şeridinde yapı kaçakları ile mücadelede önemli adımlar attı.

        Bakanlık, gelen ihbarlar sonrasında sahil şeridinde yapılan incelemelerde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılıkların tespit edilmesinin ardından harekete geçti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı.

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        Bakanlık uzmanları o denetimler sonrasında sahil şeridinde yer alan yapılara yönelik önemli tespitler yaptı ve Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı.

        Bu denetimler sonrasında 21 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin kaçak olarak yapılan denize doğru eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler ve özgün mimari ögelerde bozulmalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İzinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına da karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere bu kararlar tebliğ edildi.

        Daha önceki tarihlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin de bir kez daha izinsiz uygulamaların kısa sürede kaldırılarak karar gereğinin yerine getirilmesi istendi. Açıklamada 10 Ocak 2025'te başlayan denetimlerin sürdüğü de ifade edildi.

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