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        Çanakkale, Belgrad ve Berlin turizm fuarlarında tanıtılacak

        Çanakkale'nin tarihi ve turistik destinasyonları, 20-23 Şubat'ta "ITTFA-Sajam Turizma Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı" ile 4-6 Mart'ta "ITB Berlin Fuarı"nda tanıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:10 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:13
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        Çanakkale, Belgrad ve Berlin turizm fuarlarında tanıtılacak
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        Çanakkale'nin tarihi ve turistik destinasyonları, 20-23 Şubat'ta "ITTFA-Sajam Turizma Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı" ile 4-6 Mart'ta "ITB Berlin Fuarı"nda tanıtılacak.

        Çanakkale'nin yurt dışı fuarlarda tanıtılmasına ilişkin kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, uluslararası fuarların çok önemli olduğunu söyledi.

        Erkek, Çanakkale'yi "tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti" olarak nitelediklerini belirterek, "Hem yerel yönetim olarak hem de diğer kurum ve sivil toplum kuruluşlarımız, bu vizyona göre hareket ediyoruz. Çok müstesna bir coğrafyada yaşıyoruz. Çanakkale'miz, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Tarihi ve kültürel değerleri, coğrafyası…" dedi.

        Erkek, Valilik, Belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çanakkale Assos Truva Altyapı Hizmet Birliği olarak Belgrad ve Berlin'de, kentin tarihi ve kültürünün tanıtımı için önemli çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

        Berlin Fuarı'nın, dünyanın en büyük, en önemli fuarı kabul edildiğini anlatan Erkek, Berlin'de Avrupa'nın önemli tur operatörleri ve turizm gazetecileriyle toplantı düzenleyeceklerini kaydetti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ise bu yıl Valilik himayelerinde, Belediye ile birlikte uluslararası turizm fuarlarına katılmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

        Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılmama kararı aldıklarını anlatan Esirgemez, "Valimize, yurt dışı fuarlarına katılmanın ve Balkan pazarına yoğunlaşmanın güzel olacağını, bu anlamda Belgrad ve Berlin fuarlarının önemli olduğunu arz ettik. Hep beraber fuara katılıp, tanıtımı üst seviyede yapacağız." dedi.

        Avrupa'da turizm alanında Çanakkale'nin tanıtımında Troya Ören Yeri ve Troya Müzesi'nin ön plana çıktığını bildiren Esirgemez, şöyle konuştu:

        "Çanakkale turizminde birlik ve beraberliğin olması, tanıtım için herkesin elini taşın altına koyması güzel. Çağımızın, dijital bir çağa doğru gittiğini gördüğümüzde sadece fiziki olarak fuarlara katılım değil, aynı zamanda dijital anlamda Belediyemizle ortak çalışmalar yürüterek, Çanakkale'nin dijitalleşmesi, bir kent destinasyonunun, kent kültür rotasının oluşması bizim için değerli olacaktır.

        Belediyemizin Avrupa Kültür Seramik Rotası'na ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na başvurması, bizim Valilik olarak kültür rotalarımız ve en son Büyük İskender Kültür Rotası ile ilgili yaptığımız çalışmalar, Çanakkale'nin tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. Tüm bu değerleri bir araya getirip, uluslararası fuarlarda ilimizi tanıtmaya gayret edeceğiz."

        Esirgemez, uluslararası fuarların, maddi açıdan geçen yılki EMITT fuarına göre çok daha az maliyetle sonuçlanacağını, fuarlara Turizm Gelişme Ajansının bünyesinde katılacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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