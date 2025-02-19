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        Çanakkale'de "Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi" iş birliği protokolü imzalandı

        Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, okullarda sağlıklı ve güvenilir gıda bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik "Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi" iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:58
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        Çanakkale'de "Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi" iş birliği protokolü imzalandı
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        Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, okullarda sağlıklı ve güvenilir gıda bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik "Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi" iş birliği protokolü imzalandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta tarafından imzalanan protokol kapsamında öğrencilerin gıda israfı, gıda güvenliği ve hijyen konularında bilinçlendirilmesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor.

        Programla ilk etapta 100 öğrencinin eğitimi planlanırken iki müdürlük arasında gıda ve su israfı, gıda güvenliği ve hijyen bilinci oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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