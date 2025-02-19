Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

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