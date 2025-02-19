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        Prof. Dr. Murat Türkeş'ten müsilaj açıklaması:

        Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, soğuk hava koşullarının etkisiyle müsilajın etkisini azaltabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:05
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        Prof. Dr. Murat Türkeş'ten müsilaj açıklaması:
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        Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, soğuk hava koşullarının etkisiyle müsilajın etkisini azaltabileceğini söyledi.

        Türkeş, AA muhabirine, Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2020 ve 2021'den bu yana belirli aralıklarla görülen müsilajın bu yılda etkili olduğunu hatırlattı.

        Özellikle Marmara Bölgesinde yoğun olarak görülen müsilajın asıl sebeplerinden birinin deniz suyu sıcaklığı olduğunu belirten Murat Türkeş, bu durumun konunun uzmanlarınca yoğun olarak incelendiğini ifade etti.

        Türkeş, yaptıkları inceleme ve gözlemlerde, deniz salyası olarak da bilinen müsilajın geniş alanda etkisini gösterdiğini, dipten deniz yüzeyine doğru hareket halinde bulunduğunu söyledi.

        Şubat ayı itibarıyla etkili olan soğuk havaların müsilajın yayılmasını önlemiş olabileceğini düşündüklerini kaydeden Prof. Dr. Türkeş, şöyle konuştu:

        "Genel anlamıyla deniz suyu sıcaklıkları normallerinin oldukça üzerindeyse zaten bir müsilaj yaratma potansiyeli bulunan Kuzey Ege, boğazlar, Marmara ve Karadeniz çıkışına kadar olan dönemde denizdeki kirlilikle birlikte, aşırı sanayi ve evsel kaynaklı azot fosfat kökenli kirlilik ve sıcak havayla denizlerde oksijen azaldığında bu kez müsilajın çoğaldığını görüyoruz."

        Türkeş, son haftalarda etkili olan soğuk havayla müsilajın hızını kestiğini tahmin ettiğini belirterek, "Yani henüz elimizde bir gözlem yok ama bunu yine mart ayında net olarak göreceğiz. Şubat itibarıyla kendisini hissettiren soğuk havanın müsilajın yayılmasını önlemek açısından da yararlı olmuş olabilir. Tümüyle yok ettiğini söylemiyorum ama deniz suyu sıcaklığının düşmesinin yayılımı önleyeceğini tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

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