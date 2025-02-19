Çanakkale'de zirai don uyarısı yapıldı

Çanakkale Valiliği çiftçilere zirai dona karşı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin merkez ve kıyı ilçeleri ile iç kesimlerde mevcut hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş nedeniyle 25 Şubat Salı günü öğle saatlerine kadar zirai don olayının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizde hava sıcaklarında beklenen düşüş nedeniyle, 20 Şubat Perşembe günü ilk saatlerden itibaren hafif, 21 Şubat Cuma gününden itibaren Çanakkale merkez ve kıyı ilçelerimizde hafif ve orta kuvvette, iç kesimlerde kuvvetli zirai don beklenmektedir. Don olayı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."