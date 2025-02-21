Profesyonel turist rehberleri Çanakkale Savaşları'nın 110. yıl dönümüne hazırlanıyor

SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale'deki profesyonel turist rehberleri, yabancı turistlere daha donanımlı rehberlik hizmeti sunmak amacıyla, Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen saha eğitimlerinde bilgi ve deneyimlerini pekiştiriyor.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), Çanakkale Savaşları'nın 110'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında rehberlerin bilgi ve yetkinliklerini artırmak amacıyla "Yabancı Ziyaretçilere Yönelik 3. Etap İngilizce Anzak Saha Eğitim Gezisi" düzenledi.

ÇARO Denetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Boz eğitmenliğinde düzenlenen gezide rehberlere, daha etkili rehberlik yapabilmeleri için saha eğitimi verildi.

Rehberler, Çanakkale Boğazı'nın en dar noktası, deniz savaşlarında İngiliz ve Fransız donanmalarının nihai hedef noktası Kilitbahir'e feribot ile geçiş yaptı.

Eceabat'taki Kilye Koyu'nda Çanakkale cephesinin lojistiğine ilişkin bilgi alan rehberler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni gezdi.

Rehberler, Abdurrahim Boz eşliğinde Anzakların çıkarma yaptığı sahil şeridinin yanı sıra Türk şehitliklerinde, yabancı anıt mezarlarında, siper savaşlarının yaşandığı Kanlısırt, Kırmızısırt, Bombasırtı, Kılıçbayırı, Düz Tepe, 261 Rakımlı Tepe, Conkbayırı ve Kocaçimen Tepe cephe hattını adım adım dolaştı.

Bu eğitimler sonrasında rehberler, Çanakkale Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü için aile ya da grup olarak şehre gelen yabancı turistlere, 6 saat süren rehberlik hizmeti verebilecek.

Aynı zamanda profesyonel tur rehberi ve eğitmen olan Boz, AA muhabirine, 2007'den bu yana Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda çalıştığını söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın 110. yıl dönümünde Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve farklı ülkelerden gelecek gruplara kaliteli hizmet verebilmek için meslek içi eğitim gezileri düzenlediklerini belirten Boz, ÇARO olarak bu tür eğitimlere önem verdiklerini vurguladı.

Saha eğitiminde kuzey sahilinden yapılan çıkarmalarda arazinin topoğrafyasına dikkati çekmeye özen gösterdiklerini ifade eden Boz, Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarının, bitki örtüsündeki değişiklikler dışında kendini koruyabildiğinin altını çizdi.

- "Conkbayırı, bizim için çok önemlidir"

Kanlısırt'taki Avustralya Anıtı (Lone Pine) ve Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nın milletler için önemli olduğunu aktaran Boz, "Conkbayırı, bizim için de çok önemlidir. 10 Ağustos'ta Mustafa Kemal'in yürüttüğü süngü hücumunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kokartlı bir turist rehberi olarak göğsümüz kabararak anlatıyoruz, gurur duyuyoruz." dedi.

Conkbayırı'ndan sonra Topçular Sırtı'nda turu sonlandırdıklarını belirten Boz, daha sonra Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesi üzerine bilgi verdiklerini ifade etti.

Boz, rehberler olarak amaçlarının, şehre gelen konukların ziyaretlerini sadece Anzak turuyla sınırlamadan birkaç gece daha konaklamalarını sağlayıp, Gelibolu Yarımadası hakkında daha detaylı bilgilendirme yapmak olduğunu aktardı.

Çanakkale'de turist rehberi olmanın önemine vurgu yapan Boz, sözlerine şöyle devam etti:

"Buraya, tarihle alakalı çok ciddi beklentileri olan Avustralyalı, Yeni Zelandalı, İngiliz konuklar ve gruplar geliyor. İngiltere Askeri Birlikleri, Gelibolu Yarımadası'na geliyor ve buradaki yerel rehberleri kullanıyor. Hollanda Askeri Akademisi, Avustralya Askeri Birlikleri veya Yeni Zelanda'dan tamamen eğitim amaçlı Gelibolu Yarımadası'na geliyorlar. Bu eğitim gezilerine yoğunlaşmamızın sebebi arkadaşlarımızın eksiklerini tamamlayarak, bölgeye daha fazla hakim olmalarını sağlamak. Dünya çapında nam salmış, turist rehberliğinde önderliği sürdüren Türk turist rehberlerinin namını daha da ileriyle taşımaları açısından önemli. Bu yüzden çok çalışıyoruz, okuyoruz ve araştırıyoruz. Amacımız buraya gelen konukları en iyi ve en donanımlı şekilde ağırlamak."

Boz, bu sene yabancı konuklara İngilizce olarak eksiksiz ve donanımlı şekilde rehberlik yapabilmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

- "Her sene yeni bilgilerle yolumuza devam ediyoruz"

Eğitime ikinci kez katıldığını belirten Türkçe-Japonca turist rehberi Ümmühan Günaydın da fazla tur olmadığı için kış aylarında eğitimlere katıldığını, kitap okuduğunu, video izlediğini söyledi.