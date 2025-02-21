Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolundan 16'sı açıldı (2)

YENİCE’DETAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürürken, Yenice ilçesinde bugün taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yenice ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla İlçe Hıfzısıhha Kararları doğrultusunda 21/02/2025 Cuma günü sadece ‘Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz’ için eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir” denildi.