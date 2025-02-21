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        Yenice'de kar yağışı sürüyor

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:45
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        Yenice'de kar yağışı sürüyor
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde kardan kapanan köy yolları traktörler ve iş makinelerinin desteğiyle açılıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de yollarda aksama yaşanmaması için çalışma sürdürüyor.

        Çal Köyü Muhtarı Serkan Yaman, köylerinin yüksek rakımlı bir tepenin üzerinde kurulu olmasından dolayı çok kar aldığını bildirdi.

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