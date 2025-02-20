Çanakkale'nin Yenice ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise yarın eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenice ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kararları doğrultusunda cuma günü sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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