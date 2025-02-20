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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 23:07 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:07
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenice ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kararları doğrultusunda cuma günü sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise yarın eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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