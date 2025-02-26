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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişlere açıldı

        Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 07:04 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:04
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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişlere açıldı
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        Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

        Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesiyle boğazda gemi trafiği normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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