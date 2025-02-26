Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (2)
ETKİLİOLAN SİS DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİGeçici olarak deniz ulaşımına kapatılan Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, dron ile görüntülendi.
ETKİLİOLAN SİS DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Geçici olarak deniz ulaşımına kapatılan Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, dron ile görüntülendi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
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